Bela loyal at trustworthy friend

Masasabi ngang mabuting kaibigan ang actress-director na si Bela Padilla dahil mismong showbiz friends niya ang nagpapatunay nito.

Sina Kim Chiu at Sarah Lahbati ay parehong may Instagram post bilang pagbati o pagbibigay-pugay nila sa kaarawan ng kanilang best friend. Halos pareho ang sinabi nila tungkol kay Bela.

Nai-inspire at hinahangaan daw nina Kim at Sarah ang kaibigan.

Part ng message ni Kim, “You have such a pure heart. I’m lucky to witness and experience that. Also proud of you being a director, writer and actress at the same time. Hands down to the queen.”

Si Sarah naman, sinabing, “I will always be your (silent) number one fan and will forever be proud of everything you do, you inspire me, B.”

Bukod kina Kim at Sarah, maituturing din na BFF ni Bela sina Angelica Panganiban at Dani Barretto.

Hindi maikakailang ang pagiging loyal at trustworthy friend niya ang ilan sa mga katangian ni Bela kaya well loved siya ng kanyang celebrity friends.

Nice! (Rose Garcia)