Babalik o aakyat na sa pro? UST abangers kay Eya Laure

KASABAY ng pamamaalam sa Final Four ng University of Santo Tomas (UST) Golden Tigresses matapos magantihan ng De La Salle University Lady Spikers, tatlong manlalaro rin nito ang hindi na masisilayan sa susunod na season 86th ng University Athletic Association of the Philippines (UAAP) women’s volleyball tournament na binubuo nina Kecelyn Galdones, Milena Alessandrini at star-team captain Ejiya “Eya” Laure.

Sigurado nang nilaro nina middle-blocker Galdones at Filipino-Italian Alessandrini ang kanilang mga huling laro sa pagkatalo sa Lady Spikers 24-26, 22-25, 22-20, 19-25 nitong Miyerkoles.a

Nananatiling palaisipan naman kung magpapatuloy pang lumaro si Laure sa kanyang huling taon sa Espana-based lady squad.

“Siyempre ngayon pagod iyung nararamdaman ko pero for me naman, nandoon pa rin talaga ako na mag-recover after this season. Alam ko namang ibibigay ‘yan ni coach Kung Fu [Reyes] and hindi ko din basta-basta naman sasabihin na oo maglalaro pa ko. Hindi ko din naman sasabihin na hindi na siguro, magpo-pro muna ako,” wika ni Laure, na lumikhang muli ng triple-double sa 15 puntos mula sa 14-of-41 atake kasama ang 12 digs at 11 receptions.

“Siguro, time will tell kung ano iyung para sa akin. Ngayon, wala akong ibinibigay na answer,” dagdag ng 24-anyos na last season Best Scorer.

Naglabas na rin ng pasasalamat ang 23 anyos na 5-foot-8 middle defender sa magagandang natutunan at karanasan sa unibersidad na nagsimulang pumasok sa koponan noong 2018 matapos maging team captain ng UE Girls Volleyball team ng juniors.

“Thank you so much, UST, Coaches, Teammates, Sponsors, and to the UST community for the unending support and love. I will forever cherish the memories, learnings, and things that you have taught me all these years. I’ll make sure to keep the lessons I’ve learned along the way. Til’ we meet again,” wika nito sa kanyang social media post.

Tinapos rin ng 6-foot-1 outside hitter na si Alessandrini ang kanyang karera sa collegiate league, na tinanghal na Rookie of the Year noong Season 80, subalit nasapol ng ACL injury noong Season 81 nang makapasok sila sa Finals sa pangunguna nina Laure at Cherry Ann “Sisi” Rondina kalaban ang Ateneo Blue Eagles.

Nagbalik ang Fil-Italian spiker para sa kanyang huling pagsubok na makuha ang titulo subalit kinapos ito sa walong puntos lamang kontra Lady Spikers.

“I’m very grateful. It was a tough season, tough year, and it’s done. I don’t have regrets. I did what I could do, all my best to represent UST,” saad ni Alessandrini matapos ang laro.

“I really want to say thank you to the coaches for the patience and for really trying to improve myself, especially mentally. It was a long journey and no more UAAP for me, so thank you.” (Gerard Arce)