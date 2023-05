Antoinette klinarong ‘di naanakan ni Dingdong

Mahigit 18 years na ang hindi mamatay-matay na tsismis na kesyo may anak daw si Antoinette Taus, kaya kung totoo ‘yon, aba, dalaga o binata na ‘yon, ha!

Siyempre, alam naman ng lahat ng mahihilig sa showbiz na ang ex-boyfriend ni Antoinette (during ‘T.G.I.S.’ days) na si Dingdong Dantes ang itinuturong ama raw ng anak niya.

Pero ilang beses na rin itong itinanggi ni Antoinette sa kanyang past interviews, pero sa guesting niya sa YouTube channel ni Camille Prats, napag-usapan nila ang tungkol sa hindi mamatay-matay na tsismis.

Muli ay klinaro ni Antoinette ang bagay na ito.

Aniya, “Ang dami talagang hindi makaintindi kung bakit umalis ako no’n, kaya ang daming series of tsismis. Hanggang ngayon, may mga tao pa rin na nag-iisip na nagkaroon ako ng kids before.”

Para kay Antoinette, wala naman daw masama na magkaroon ng anak, sa parte nga lang niya, wala raw talaga siyang aaminin.

“There’s nothing wrong naman with that. The only thing is, kung meron ako, I’ll be proud with my child and I will share it with the world.”

At si Antoinette na rin ang nagsabi na hindi lang daw isang anak ang tsismis sa kanya, dahil tuwing babalik daw siya ng States, sinasabi na manganganak na naman siya.

Sa ngayon, single pa rin si Antoinette at busy sa kanyang non-profit foundation na C.O.R.A. habang ang tsinitsikang tatay raw ng mga anak niya, si Dingdong, ay happily married na kay Marian Rivera at may dalawa na itong anak.

So, patahimikin na ang tsismis na ‘yan, ha!