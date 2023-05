Antipolo LGU, DOTr planong magtayo ng cable car

CABLE cars bilang transportasyon?

Kung dati ay panga­rap lamang para sa isang siyudad, magi­ging totoo na ito sa Antipolo City.

Pero para kay Antipolo City Mayor Casimiro ‘Jun’ Ynares III, nagsimula na nila itong gawing reyalidad matapos nilang maki­pagpulong sa mga dayuhang consultants sa Department of Transportation.

Nagpresenta ng pre-feasibility study phase at proposal ang mga ito sa project na may kinalaman sa pagtatayo ng cable cars.

Ang cable cars ay inaasahan na magpapagaan sa trapik at makakatulong sa mga motorista at mga Antipolenyo na akyat-baba sa siyudad para sa trabaho o turismo.

Sinabi pa ni Mayor Jun, na ang cable cars ay magdadala sa mga commuters sa mga lugar sa Antipolo at mga business districts at transportation hubs.

“We left the briefing with a feeling that the project is still far on the horizon, but is closer more than ever to reality,” sinabi ni Mayor Jun.