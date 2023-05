Angel Canino mabigat misyon para sa DLSU

Mga laro sa Linggo:

(Araneta Coliseum)

Men’s Stepladder Semifinals

2:00pm — UST vs FEU

Best-of-three Finals: Game 1

4:00pm — La Salle vs NU

MABIGAT ang misyon ng super rookie ng La Salle na si Angel Canino – tulungan ang Lady Spikers na agawin ang korona ng National University (NU) Lady Bulldogs.

Hahambalos sa Linggo ang Game 1 sa rematch ng La Salle at NU para sa titulo ng 85th University Athletic Association of the Philippines (UAAP) women’s volleyball tournament sa Araneta Coliseum.

Nasa 20th finals appearance ang La Salle, pakay hambalusin ang pang-12 korona sa tulong ni Canino, umararo ng 19 puntos mula sa 18 atake kasama ang 10 digs sa pagdispatsa sa UST sa semis.

Maaari ring mapantayan ng 5-foot-11 outside hitter ang nakuhang parangal ni reigning Rookie of the Year at Most Valuable Player Mhicaela “Bella” Belen ng Lady Bulldogs sa nagdaang 84th season.

“Nagulat lang ako habang nagse-serve ako nagcha-chant ng ganyan (MVP). Hindi ko nga masyadong iniisip pero sinasabi ko nga sa sarili ko na focus lang hindi pa tapos ang laban. Binabalewala ko na lang kung ano’ng sinasabi ng mga tao kasi naglalaro pa, hindi pa tapos ang game,” pahayag ni Canino matapos ang 26-24, 25-22, 20-25, 25-19 panalo kontra Golden Tigresses sa kanilang Final Four match nitong Miyerkoles.

Sa kabilang banda, winalis nina Belen at ng ang eliminasyon sa nagdaang season patungo sa makasaysayang 16-0 winning streak kabilang ang paglampaso sa Lady Spikers sa Finals.

Pero nitong nakalipas na dalawang round, pinadapa ng Lady Spikers ang Lady Bulldogs upang maipaghiganti ang pangwawalis sa kanila noong nagdaang season. (Gerard Arce)