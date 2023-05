Ang may atraso… Walang lusot kay Emil Sumangil

Speaking of GMA Integrated News and Public Affair, naaliw ang veteran journalist na si Emil Sumangil sa presscon ng multi-platform public service program na ‘Resibo: Walang Lusot ang May Atraso’ nang sabihin namin na ang bongga niya dahil sa B Hotel pa ang venue ng painterbyu sa kanya ng Kapuso Network.

Sabi ni Emil, simpleng tao lang naman daw siya at very thankful nga siya na ibinigay sa kanya ng kanyang mga boss sa Siyete ang ‘Resibo: Walang Lusot ang May Atraso’ na magpa-pilot telecast na sa Sunday, 5:00 pm.

Magiging sumbungan naman ng publiko ang bagong show na ‘yon dahil layunin ni Emil at ng kanyang team na magbigay-daan upang pakinggan ang mga hinaing at reklamo ng publiko, ilantad ang mga maling gawain, at lapatan ng maagap na aksyon ang mga problema sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga konkretong solusyon.

Ang maganda, hindi lang mga Pinoy na nasa bansa ang puwedeng magsumbong sa kanila, pati mga kababayan natin na nasa ibang bansa ay puwedeng dumulog sa nasabing show.

‘Yun na! (Jun Lalin)