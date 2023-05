Altas dinurog AMA Online

WALANG-awang tinambakan ng Perpetual Help ang AMA Online Education 101-57 sa first game ng PBA D-League Aspirants Cup sa Ynares-Pasig nitong Huwebes.

Start-to-finish na nasa unahan ang Altas, milya-milyang lumayo hanggang 47 bago sinungkit ang pangalawang panalo sa gayunding dami ng laro para sa solo lead umiskor lahat ang 13 players ng mga taga-Las Pinas maliban kay starter Jielo Razon pero namigay ng 4 assists.

Dinoble ng Perpetual ang output ng Titans pagkatapos ng first quarter 28-14, dumistansiya 51-26 sa break at nagawa nang ubusin ni coach Myk Saguiguit ang bench, anim na Altas ang nagsumite ng 10 pataas sa pangunguna ng 17 points ni Arthur Roque, may 16 si Christian Pagaran.

Nag-ambag ng 14 si Richard Movida na 4 for 6 sa 3s. Nagpakawala ng 8 assists si Joey Barcoma, sa likod ng kinalawit na 12 ni Cyrus Nigura ay dinomina ng UPHSD ang rebounds 68-46. Namigay ng

Tanging ang 12 points ni Nikon Alima ang naka-double figures sa AMA (0-1).

(Vladi Eduarte)