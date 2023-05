Women’s cricket namuro sa gold

MALAKI ang tsansa na makapag-uwi ng gintong medalya sa cricket matapos kalusin ng Philippine women’s team ang Cambodia, 45-44, sa ladies T10 event ng 32nd Southeast Asian Games na ginaganap sa AZ Group Cricket Oval sa Phnom Penh.

Nakatitiyak na ng silver medal ang women’s cricket team dahil swak sila sa championship round matapos ang panalo sa Cambodia at pwede pang gintong medalya ang masilo.

“It was a mixture of emotion for our team. I guess the first one is all of us are so proud to be able to represent the country and on top of that to bring home medals,” saad ni Blue Caps head coach Travis McCall sa interview ng Radyo Pilipinas 2.

Mahaba-haba ang pahinga ng Pinay squad, dahil aabangan nila ang makakalaban sa finals kung saan ay nagbabanatan pa ang mga tigasing koponan na Thailand, Malaysia at Singapore.

Nakatakda ang finals sa Mayo 16 sa AZ Group Ticket Oval. (Elech Dawa)