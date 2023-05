Tyson tsugi na sa ‘American Idol’

Nakakalungkot malaman na nagpaalam na sa ‘American Idol’ season 21 ang 17-year old Filipino-Canadian singer na si Tyson Venegas.

Na-eliminate nga nga si Tyson kaya ang mga magpapatuloy na lang sa competition ay sina We Ani, Warren Peay, Haven Madison, Colin Stough, Iam Tongi, Zacharia Smith, Megan Danielle, at Oliver Steele.

Happy naman daw si Tyson na nakapasok siya hanggang Top 10, pero nabigo naman siyang makalusot sa next round.

Kahit na wala na siyang pagkakataon na masungkit ang titulo bilang ‘American Idol’, nagpapasalamat pa rin si Tyson sa naging journey niya sa competition. Na mula sa libo-libong nag-audition, nakaabot nga siya sa Top 10.

“Thank you so much everyone for all ur luv… Your support means a lot. My @AmericanIdol journey has come to an end but what an honor it has been. Ngl, I’m gonna miss my new fam,” caption ni Tyson sa kanyang post sa Instagram.

Si Tyson ang latest na may dugong Pinoy na umabot sa Top 10 ng ‘American Idol’ katulad nina Jasmine Trias at Camille Velasco (season 3), Ramiele Malubay (season 7), Jessica Sanchez (season 11), at Malaya Watson (season 13). (Ruel Mendoza)