Tulak cop, ‘bata’ ng pinasisibak na heneral

Isa umano sa apat na pinasisibak na senior police official ang susi sa pagbabalik ng nadismis na si Police Master Sergeant Rodolfo Mayo Jr. sa anti-narcotics unit ng Philippine National Police (PNP) sa kasagsagan ng pagpapatapon sa Mindanao ng mga balatuba at pasaway na pulis sa panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte.

Sa panayam ng Manila Bulletin (MB) kay dating PNP chief Rodolfo Azurin, sinabi nito na dating nakatalaga sa PNP-Drug Enforcement Group ang apat na opisyal at dalawa rito ay naging hepe nito at may ranggong one-star general habang full colonel naman ang dalawa pa.

Kinumpirma ni Azurin na isa sa kanila ang dati nang inimbestigahan dahil ginamit nito ang kanyang posisyon at kapangyarihan para maibalik sa PDEG si Mayo.

Kabilang si Mayo sa hanay ng ilang daang pulis mula sa Metro Manila na ipinatapon sa Mindanao noong panahon ni dating PNP chief at ngayon ay si Senador Ronald ‘Bato’ Dela Rosa bilang parusa sa pagkakadawit nila sa operas­yon ng ilegal na droga.

Maging si Dela Rosa ay nagulat sa pagkakabalik ni Mayo sa PDEG na itinalaga pang intelligence officer sa Metro Manila.

Ang pagkakadakip ni Mayo dahil sa pagkakasa­ngot nito sa nakumpiskang 990 kilo ng shabu na nagkakahalaga ng P6.7 bilyon sa raid sa Maynila noong Oktubre 9, 2022 ang nagtulak kay Department of the Interior and Local Government (DILG) Secretary Benjamin Abalos Jr., para hili­ngin sa mahigit 900 senior official ng PNP na maghain ng kanilang courtesy resignation bilang bahagi ng paglilinis sa PNP.

Kasama ang ipinasisibak na dalawang heneral at dalawang full-colonel sa 36 na iba pa mula sa 953 na third level official ng PNP na sinisilip ang kaugnayan sa droga.

Sa liham ni Azurin kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., inirekomenda nila na kasuhan at sibakin ang apat na opisyal para muling manumbalik ang tiwala ng publiko sa PNP gayundin ang mapanatili ang integridad at kredibilidad ng pulisya.

Bukod kay Azurin, kasama sa member adivisory group sina Baguio City Mayor Benjamin Magalong, dating Defense Secretary Gilbert Teodoro, retired Police General Isagani Nerez at dating Court of Appeals associate justice Melchor Sadang.

Samantala, sinabi ni PNP chief General Benjamin Acorda Jr., na ilalabas lang nila ang pangalan ng mga sangkot na senior officer kapag kinasuhan na ang mga ito. (Edwin Balasa)