Snooky nagmakaawa ng movie for Kira

Gandang-ganda si Snooky Serna kay Kira Balinger, ang magiging anak niya sa sa pelikulang ‘Maple Leaf Dreams’ na ididirek ni Benedict Mique.

Well, may hawig naman talaga sina Snooky at Kira, pero feeling ko, mas kahawig ng mga anak ni Snooky si Kira.

Pero, bonggang hirit ni Snooky, “Parang ang ganda ko, ‘di ba?”

Pero, ang mas nakakaaliw, humiling siya sa mga prodyuser na bigyan pa ng pelikula si Kira, ha!

“At gusto kong i-request sa mga producer, director, kay Mother Lily (Monteverde), Boss Robbie Tan, baka gusto ninyong gawin ulit ang ‘Blusang Itim’, si Kira po ang kunin n’yo!” masayang chika ni Snooky.

Anyway, 1986 nga noong ginawa ni Snooky ang ‘Blusang Itim’, na talaga namang kumita sa takilya noon.

“Yes, box office hit siya that time. Salamat talaga. At kung ipapasa ko nga ang korona na ‘yon, kay Kira ko ibibigay. At yes, willing akong suportahan si Kira sa movie na ‘yon, puwede akong gumanap na nanay niya, na role ni Tita Barbara Perez noon.

“Dream ko ‘yan. Hahaha!” sabi ni Snooky.

Nagkaroon ng part two ang ‘Blusang Itim’ noong 1989 at si Princess Revilla na ang gumanap na Jessa.

Sa TV version nito ay si Kylie Padilla ang gumanap at pinalabas ‘yon sa GMA 7 noong 2011.

Hinanap pa namin ang picture ni Snooky na suot ang blusang itim (na makikita sa pahinang ito) at talagang iba talaga ang ganda ng premyadong aktres! (Dondon Sermino)