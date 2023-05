Sino tatanghaling MVP? June Mar Fajardo, Scottie Thompson, Christian Standhardinger paistaran

AWTOMATIKONG kandidato bilang PBA Season 47 MVP sina June Mar Fajardo ng San Miguel at teammates Scottie Thompson at Christian Standhardinger ng Ginebra.

Silang tatlo ang tinanghal na Best Player of the Conference ng nakaraang season – si Fajardo sa Philippine Cup, si Thompson sa Commissioner’s at si Standhardinger sa Governors.

Inaasahang madadagdagan pa ang makikipag-karera sa highest individual award, depende sa nalikom na statistical points buong season.

Nag-iisang six-time MVP awardee ng liga si Fajardo. Iginarahe ng MCL injury ang 6-foot-10 center noong March at hindi natapos ang season-ending conference pero sapat ang siyam na laro para makuha ang criteria bilang MVP candidate.

Si Iskati ang reigning MVP.

Dahil may SEA Games, FIBA World Cup at Asian Games, sa October na ang opening ng 48th season ng PBA.

Isasabay na rin ang Leo Awards.

“Tuloy na natin ang bagong tradisyon na sabay ang Leo sa opening ng susunod na season,” ani commissioner Willie Marcial. “Mas masaya ang fans dito dahil halos lahat present sa set-up na ito.” (Vlaid Eduarte)