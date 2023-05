Rider humarurot sa tuktok ng bundok, nagpabilib

Hanggang saan ang kayang marating ng motor mo? Ang rider na ito sa TikTok, buong tapang na humarurot ang kanyang motor hanggang maakyat ang matarik na bundok.

Pinost ito ni Whistle (@whistle) na may caption na, “He can reach the moon on that bike.”

Mapapanood sa video ang unti-unti niyang pag-akyat sa mabatong bundok na talaga namang kabilibbilib.

Nakatanggap ito ng libo-libong views at komento mula sa madlang pipol.

Para kay @danielgustin55, “Bro trying to reach the limit.”

“Why would anyone do this some crazy people out here, but keep doing ut cause i like watching it,” kwelang komento ni @fast_and_the_curious8899.

Hindi naman makapaniwala si @user21324959105, “How is that even possible.”

“Oh my god! That is so amazing! But I’m scared of heights so I can’t do that hahaha,” dagdag pa ng isa.

Ikaw, keri mo rin ba gawin ito? (Moises Caleon)