Pinatubo festival nagpakulay sa Botolan, Zambales

Samu’t saring aktibidad at programa ang pakulo ng lokal na pamahalaan ng nasabing bayan na talagang nagpamangha sa mga bisita at mga Botoleno.



Kasabay ng paglulunsad ng Pinatubo Festival masaya at matagumpay na umarangkada noong Abril 29, 2023 ang Balikbayan Welcome Dinner, Yabi Nin Botoleño, paggawad sa mga nagwaging manlalaro sa nakaraang Padagaw Nin Banowa 2023 at paggawad ng mga sertipiko ng pagkilala at pagkalugod sa serbisyo ng mga lingkod barangay.

Pinangunahan ni Mayor Jun Omar Ebdane ang programa katuwang si Vice Mayor Doris Ladines at Sangguniang Bayan Members na sina SB Nick Manzo, SB Angel Diesta, SB Fernanado Igrobay, SB Arthur Daria, SB Marlo Thomas Doble, SB Jay Dilag, SB Eddie Daos at SB Carlos Caasi.

Bilang pagsuporta sa mga programa ng lokal na pamahalaang bayan ng Botolan, dumalo rin sina 2nd District, Cong. Nanay Bing Maniquiz na todo pa rin ang suporta sa mga Botoleno.

Tulad na lang ng Barangay Night na dinaluhan ng iba’t ibang sektor ng bayan lalo na ang mga senior citizen . Sa live video nga na ibinahagi ng LGU Botolan, mula sa makaluma hanggang sa makabagong kanta ay may offer na sayaw ang mga lola.

Bukod pa rito, enjoy rin ang mga Botolan citizen sa pa-pageant ng LGU, ang Mutya ng Botolan Turismo 2023 na nilahukan ng 16 kandidatat na sponsored din ng lokal na pamahalaan.

Naging bahagi rin ang Abante, nangungunang tabloid sa Pilipinas at tagalog online news sa nasabing festival para sa ‘Abante Choice award’.

Bida rin ang isinagawang Balikbayan Welcome Lunch na pinangunahan ni Botolan Mayor Jun Omar Ebdane para sa mga Botolenong balikbayang nakipagsapalaran sa ibang bansa.

“Maraming salamat po sa walang sawang suporta at tulong sa ating lokal na pamahalaan, asahan niyo pong tuloy-tuloy ang progreso ng ating bayan at hindi masasayang ang inyong efforts para sa Botolan,” pahayag ni Mayor Jun Omar Ebdane.

Matagumpay rin ang taunang alumni ng mga graduate ng Botolan HIgh School nitong May 1 na umarangkada sa pamamagitan ng misa sa Sta. Monica Parochial, grand parade at alumni night na punum-puno ng sayawan at papremyo.

Tumayong chairman ng Pinatubo festival ang award winning at tanyag na production designer na si Sangguniang Bayan Angel Diesta.

Isinabay ang Pinatubo Festival 2023 sa Founding Anniversary ng bayan sa probinsiya ng Zambales kung saan naman matatagpuan ang pamosong Mt. Pinatubo. (MJ Osinsao)