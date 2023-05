Obstacle Warriors sumampa sa finals

APAT na atleta ng Philippine Obstacle Sports ang nakatuntong sa finals sa 32nd SEA Games qualifying rounds ng OCR 100m individual men and women’s category, Mayo 3, na ginanap sa OCIC Wedding Center sa Phnom Penh, Cambodia.

Ang apat na Pilipino ay naipakita ang kanilang husay upang sumalang sa finals o medal round sa Sabado, Mayo 6.

Sina Jaymark Rodelas at Popoy Pascua ay nagtala ng 25.0921 at 26.1896 upang sumabay sa labanan sa ginto at pilak sa individual men’s category.

Samantala, sina Precious Cabuya at Kaizen dela Serna ay may fastest time na 33.1278 at 34.8634 para okupahan ang top 2 places.

Nagtala ng bagong marka sina Jaymark Rodelas at Precious Cabuya sa World Obstacle at Guinness, na kinukumpirma pa ng mga organizer. (Lito Oredo)