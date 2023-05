NWRB binawasan alokasyon sa irigasyon

Nagdesisyon ang National Water Resources Board (NWRB) kahapon na bawasan ang alokasyon ng tubig para sa irigasyon ng Angat Dam, bago pa man suspendihin hanggang sa katapusan ng buwan.

Sinabi ni NWRB Executive Director Sevillo David Jr. na nagdesisyon silang hatiin ang alokasyon sa irigasyon sa 10 cubic meters per second (cms) sa May 1 hanggang 10. Ito ay dating nasa 30 cms.

“Harvesting at nasa terminal drainage na po sila kaya reduced na irrigation requirement for the month of May until resumption ng wet cropping season by middle of June,” saad ni David,

Ang Angat Dam ang pinagkukunan ng patubig sa mga sakahan sa mga probinsya ng Bulacan at Pampanga. (Catherine Reyes/Tina Mendoza)