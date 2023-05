Nag-alaga ng baby sa eroplano: Maris pasado nang maging mommy

Inuulan ngayon ng imbitasyon si Maris Racal para mag-alaga ng mga bata, partikular na ang mga sanggol ng mga kaibigan niya sa showbiz.

Ibinahagi kasi ni Maris sa kanyang Instagram ang ilang larawan na may karga-karga siyang baby.

Kuha ang mga larawan sa loob ng eroplano, at ayon sa kuwento ng singer-actress, tinulungan niya ang katabing pasahero na mag-alaga sa anak nito.

Kuwela at catchy ang caption ni Maris dahil sabi niya. “Nanay for a moment.”

Kuwento pa ni Maris, “Nagpadede, nagpatulog, at naging instant ina po tayo sa biyaheng pa Manila.

“When I saw na may baby akong katabi, my heart leaped out of my chest, Idk (I don’t know) but I just love babies and I love baby sitting huhu! Glad to have helped a kababayan Mom during this trip! Yes masaya po ang tulog niya! See last photo. So happy I met these two beautiful people!”

Sa video naman sa parehong post, mapapanood na pinapadede ni Maris ang sanggol at pinupunasan niya ng tissue ang bibig nito.

Kaya naman kanya-kanyang imbitasyon ang mga aktres na mommies na ngayon para mag-baby sit siya sa mga anak nila.

Sey ni @angelicap, “Paki alagaan si Bean.” At komento naman ni @missizacalzado, “Deia already in line for your next available time for baby duties.”

Sumawsaw na rin sina Jolina Magdangal at Loisa Andalio.

@mariajolina_ig, “Ay nagpapraktis na!”

@iamandalioloisa, “Puwede na.”

Pero ilan naman ang pumuna kay Maris sa mariing pagpupunas raw niya sa bibig ng bata, na dapat raw ay dampi-dampi lang.

Anyway, walang nangahas na bakbakan si Maris sa post dahil ipinagdiinan niyang may permiso ng nanay ng sanggol ang posting niya.

“Ps I asked for permission to post!”

Malinaw, ha!