Moderna magtatayo ng planta sa ‘Pinas

Magtatayo ng vaccine facility sa Pilipinas ang kompanyang gumawa ng Moderna vaccine.

Ito ang ipinaabot ng mga opisyal ng pharmaceutical at biotechnology company na Moderna kay Pangulong Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. sa ginanap na pulong sa Blair House Washington D.C. nitong Martes.

Sinabi ng mga opisyal ng Moderna sa pangulo na interesado silang magtayo ng Shared Service Facility for Pharmacovigilance para mabigyan ng trabaho at oportunidad ang mga health professional sa bansa.

Ayon kina Moderna Chief Commercial Officer Arpa Garay at Senior Vice President and General Manager Patrick Bergstedt, ang itatayong pasilidad sa Pilipinas ang magseserbisyo sa buong Asia Pacific Region.

“We are really excited to have selected the Phi­lippines for the third one primarily because you know the capabilities exist. We have the talent that exists, and we know that the partnership will be one that can be beneficial for both Moderna and the Philippines,” ani Garay.

Sinabi ng mga opisyal ng Moderna na maraming bansa ang nag-alok para sa kanilang third shared service subalit ang Pilipinas anila ang pinakaangkop na lokasyon para itayo ang kanilang pasilidad sa Makati City o kaya ay sa Bonifacio Global City sa Taguig.

Pinasalamatan ni Pangulong Marcos ang kompanya dahil sa pagpili sa Pilipinas na aniya ay malaking bagay hindi lamang sa aspekto ng pagbibigay trabaho sa mga Pilipino kundi magiging malaking bentahe ito sa usapin ng kalusugan. (Aileen Taliping)