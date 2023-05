Melai ipinagpasalamat sa Diyos pagiging game master 

Nabigyan ng pagkakataon na maging host ng sarili niyang game show si Melai Cantiveros. Ito ay ang ‘Ur Da Boss’ na umeere na sa PIE Channel.

Masayang-masaya ang ‘Magandang Buhay’ host dahil sa pagkakataong maging isa siyang game master.



“Lord, maraming salamat sa pagkakataon na ito na binigay mo sa akin. Salamat sa pagbulong Mo sa @iampieofficial na ako ang maging host sa ‘Ur Da Boss’. Salamat sa mga mahal naming mga boss sa @iampieofficial na nagpabulong naman kay Lord para ako ang piliin. Gagawin ko ang best ko at makakaasa po kayo. Sa mga kasama ko sa ‘Ur Da Boss’, mga nag-isip ng show, bilib ako sa inyo mula sa nag-mount ng show, writers, staff crew and director. Grabe kayo. Wala kayong tulog para magawa ang show na ito, ang gagaling ng talino ninyo, ‘di ko na kayo isa-isahin, kilala niyo na sarili niyo kasi ‘pag may nakalimutan ako, ayaw kung may magtampo. Sa mga boss nating katro-PIE, salamat sa panonood n’yo, para po sa inyo ‘to, suportahan n’yo po kmi at ang buong Pie Channel kasi ‘pag nananalo po kayo, panalo na rin po kaming taga @PieChannel,” caption ni Melai sa kanyang Instagram post.



Mapapanood ang ‘Ur Da Boss’ mula Lunes hanggang Biyernes, alas-7:00 ng gabi kunsaan ang mga magiging contestant ay maaaring manalo ng P20,000 o higit pa dahil palaki nang palaki ang papremyo araw-araw.



Nagsimula noong May 1 ang ‘Ur Da Boss’ at ang naging buena manong player ay ang isa sa mga executive ng ABS-CBN na si Ernie Lopez. Napunta ang napanalunan niyang P14,500 sa ABS-CBN Foundation.