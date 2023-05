Mamshie na no review pasado sa Bar

Kapag para sa’yo, para sa’yo. Pinatunayan ‘yan ng mamshie na ito na kahit kakatapos lang manganak at puro stock knowledge ay matagumpay na pinasa ang 2022 Bar Examinations.

Siya si Seamanlawloyal (@misisneri) na kamakailan lang ay shinare sa kanyang TikTok ang nakakaantig niyang kwento bago siya maging abogado.

Caption niya rito, “When the time is right, I, the Lord will make it happen.” Lord, imo ni tanan! I just took a leap of faith. Niadto ko sa bar exams maski walay review, sakit ang tahi sa CS, but you made it possible! Thank You Lord.”

Noong April 2022, nag-decide siya na hindi magtake ng bar exam dahil sa pagbubuntis. Aniya sa video, “I chose Madi’s safety before anything else.”

Sumailalim din siya sa emergency c-section dahil sa ‘severe preeclampsia’ noong siya’y 37 weeks preggy na.

Isang linggo bago ang November 2022 Bar Exam, binigyan umano siya ng Diyos ng sign upang ilaban ito at magtry na mag-take.

“1 week before the bar exams God gave me a sign to give it a try. Even without a review, 3 weeks postpartum, recovering from CS, I took the leap of faith.”

At pagkalabas nga ng listahan ng mga nakapasa ay kasama ang kanyang pangalan dito. Sa dulong parte ng video, mapapanood ang actual na reaction dito ng bebot na talaga namang naghuhumiyaw sa galak!

Iba’t ibang komento naman ang iniwan ng mga netizen.

Para kay @francis_bagsic, “A mother’s sacrifice glad that you are able to fulfill your dream for youself. congratulations atty!”

“Law bar exam tpos ginamitan lng ng stock knowledge grabe an lupet mo po,” puri ni @nooneimportant311.

“Congrats mi! So happy for u and u gve us inspiration to pursue our dreams even if were a mama,” hirit naman ni @user644162846043.

Talaga namang petmalu ang mamshie at abogado na ito! (Moises Caleon)