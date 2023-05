Kathryn, Daniel ikakasal bukas

Paniniwala nga na kung sino ang nakasalo ng pumpon ng bulaklak (bouquet) na ihinagis ng bagong kasal, ay siya ang susunod na ikakasal.

At sa kasal ni Direk Cathy Garcia Molina sa cinematographer na si Louie Sampana sa Zambales, na dinaluhan nina Kathryn Bernardo at Daniel Padilla, isa nga ang Kapamilya actress sa mga babaeng hinagisan ng pumpon ng bulaklak noong May 2.

At bongga nga na base sa mga video na naglabasan ay si Kathryn ang nakasalo, ha! Parang pinagkaisahan nga si Kathryn ng mga kasama niya, na sa halip na saluhin yata ang bulaklak, mukhang hinayaan nila na si Kathryn ang sumalo.

Makikita nga si Kathryn na parang tawa nang tawa at tinuturo ang mga babaeng kasama niya sa pagsalo ng bulaklak.

Maririnig nga sa background ng video ang linyahan na, “DJ, nakuha, paano ba ‘yan?”

Na maririnig din sa video na sinagot ni Daniel na, “Bukas na bukas din!”

At siyempre, si Daniel din ang nakakuha ng garter na galing naman sa groom. Kaya sigaw ng mga bisita, meant to be talaga ang KathNiel.

“Bukas na bukas din!” hirit na naman ni Daniel.

“Ito na rin ang set up!” sabi pa ng Kapamilya actor.

Siyempre, super kilig ang fans, at talagang trending na naman ang KathNiel sa Twitter, ha!