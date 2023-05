Justine Jazareno inakbayan De La Salle pabalik sa finale

MAGBABALIK sa finals ang De La Salle University (DLSU) Lady Spikers matapos patalsikin ang University of Santo Tomas (UST) Golden Tigresses, 26-24, 25-22, 20-25, 25-19 sa Final Four ng 85th University Athletic Association of the Philippines (UAAP) women’s volleyball tournament, Miyerkoles, sa Araneta Coliseum.

Tangan ang twice-to-beat bonus sa semis, sumandal ang Lady Spikers sa malulupit na floor defense ng 5-foot-4 libero na si Justine Jazareno.

Kumolekta si Jazareno ng kabuuang 22 excellent digs at 16 excellent receptions tungo sa ikalawang sunod na pagtuntong sa championship round ng La Salle.

Naging malaking tulong ang depensa ni Jazareno upang mabigyan ng malinis na pag-set sa opensa ang Lady Spikers na nagresulta sa pangunguna ni super-rookie Angel Canino sa 19 puntos mula sa 18 atake, kasama ang 10 digs.

Nag-ambag si senior player Jolina Dela Cruz ng 10 marka, kaantabay ang anim receptions, gayundin sina Thea Gagate, Shavana Laput at Fifi Sharma na tumapos ng siyam, walo at anim puntos, samantalang matinding hugot sa bench si Alleiah Malaluan sa siyam na puntos.

“Siguro dahil mas nag-work hard kami at nag-enjoy lang sa game para makuha namin iyung game. Sinabi lang na kalmahan at isa-isa lang at huwag magpadala sa pressure,” pahayag ng 23-anyos na defensive specialist na si Justine.

Bahagyang nakalalamang sa atake ang Golden Tigresses sa 51-of-168 kumpara sa 48-of-166 ng Finals-bound mula Taf-based squad, subalit abante pagdating sa blocking at service aces ang mga ito sa 11 at pito, laban sa tig-apat lamang ng Espana-based volleybelles.

Habang isinusulat ang balitang ito kagabi, salpukan na din ang defending champs National University (NU) at Adamson kung saan hawak ng Lady Bulldogs ang ‘win-once’ na bentahe. (Gerard Arce)