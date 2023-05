Jona emosyonal, naiyak

Hindi napigilan ng singer at bagong hurado ng ‘Tawag ng Tanghalan’ na si Jona ang maging emosyal habang pinapanood niya ang performance ni Jezza Quiogue ng Cavite sa singing competition segment ng ‘It’s Showtime’.

Ang 16-year old na si Jezza, na five-time defending champion sa daily rounds, ang naging first grand finalist ng ‘TNT’. Inawit niya ang OPM song na ‘Ako’y Sa ‘Yo, Ika’y Akin Lamang’ ng Side A.

Sa pag-awit ni Quiogue ay biglang tumulo ang luha ni Jona.

Sabi ni Jona kay Jezza, “‘Yung boses mo, sobrang magical and napaka-sincere. Tumusok talaga sa akin ‘yung performance mo. Umpisa pa lang, napakasarap pakinggan ng soft tones mo. Very clear ‘yung mga lyrics. It’s like you’re acting in a song. Para kang nasa pelikula talaga. Pinaparamdam mo sa amin ‘yung tamang-tamang emosyon ng kanta. Nagulat ako na you’re only 16 years old. Saan mo hinuhugot ‘yung ganyang klaseng emosyon? Ang sarap-sarap mo pakinggan sa isang recording, so I really hope magkaroon ka ng official single. Papakinggan talaga kita.”

Nakamit ni Quioge ang unang spot sa grand finals kunsaan magkakaroon siya ng pagkakataong maka-duet si Jona. (Ruel Mendoza)