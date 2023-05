Jessica Sanchez ikinasal na

Nag-post ngayong araw na ito si Jessica Sanchez ng picture niya noong bata pa siya at may inilagay siyang, “Wonder who I’m gonna marry one day…” at kasunod ‘yon ng picture naman ng isang batang lalake at may nakalagay na, “Me, duh.”

May pangatlong picture na nagki-kiss naman sila ng longtime boyfriend na si Rickie Gallardo at caption niya, “Had to hand on the trend.”

Ikinasal na nga sina Jessica at Rickie.

Isa sa mga nagkomento sa post na ‘yon ni Jessica ay si Morissette Amon na sinabing, “Aww congrats you two.”

Si Carlo Orosa naman na manager ni Jessica ay nagsabing, “Love wins!”

Nang makatsikahan namin kanina si Carlo, ikinuwento niyang last year pa ikinasal si Jessica.

“It’s a small wedding. Maliit na church lang, 10 people lang ang nandoroon,” sabi ni Carlo.

April 14, 2021 ikinasal sina Jessica at Rickie sa Texas Church of Champions sa Amerika.

Bongga at mahigit dalawang taon na palang kasal ang ‘American Idol’ season 11 runner-up.

Kasalukuyang nasa Pilipinas si Jessica para sa ilang commitments. Dumating siya noong April 26. (Jun Lalin)