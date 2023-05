Jane, RK nakakawindang sexy picture

Biglang pinanggigilan sa social media, partikular na sa Twitter, ang magkasintahang RK Bagatsing at Jane Oineza, dahil sa sumasagitsit na init sa kanilang photo shoot para sa ‘Hot Summer LaHot Sexy’ ng Star Magic.

Topless si RK at super sexy lingerie naman ang suot ni Jaine sa picture nila.

Nakaupo sa stool si Jane at naka-angkla ang kamay ni RK sa katawan ng kasintahan. Nakahawak ang isa pang kamay ng aktor sa hita ng aktres habang nakadikit ang harapan ng isa’t-isa sa pagkakadikit ng kanilang mga katawan.

Nalagyan ng malisya ang naturang larawan dahil ayon sa ilang netizens ay puno raw ng kaelyahan.

Sey ni @moon_angel13, “Jusmiyo Marimar RKANE!!! Ang init. Can’t wait to see the rest of the photo shoot. @rkbagatsing @itsJaneOineza.”

Sabi naman ni @itsmeNalzkie, “Ang seductive nyo grabe!”

Pinost ng ABS-CBN Entertainment ang picture na ‘yon sa kanilang tweet at nilagyan ng caption na, ‘LaHotSexy’.

Lalahukan ang nasabing special event ng ilan pa sa Kapamilya at Star Magic celebrities ngayong May 4. (Rey Pumaloy)