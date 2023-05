Ivana todo landi sa guwapong Italyano

Todo rampa, todo shopping si Ivana Alawi, kasama ang pamilya sa Italy.

Pero tulad ng mga tipikal na Pinoy, naghahanap ng sale, o discount si Ivana. Na kapag may bawas presyo, agad-agad siyang bumibili, ha!

Pero siyempre, kahit gaano pa ang sale, mahal pa rin ‘yun kung ikukumpara sa mga presyo sa Pilipinas, kaya aliw lang ang kuwento ni Ivana tungkol sa mga panty at bra.

“Mga panty at bra, ang mamahal. ‘Yung mga panty, hindi ko naman kilala, ang mamahal talaga. Eh, magkano lang mga panty ko, at hindi naman ako nagsusuot.

“Tapos ang mga bra, hindi naman talaga ako nagba-bra. Pero wala lang, pang-picture lang talaga!” chika niya.

Actually, maliit na outlet lang ang pinuntahan nina Ivana, pero makikita pa rin doon ang mga mamahaling sapatos, o brand na tulad ng Christian Louboutin. At kahit may discount na, tipikal pa rin na Pinoy si Ivana, na nagko-convert agad-agad, ha!

“Ang hirap dito, mauubos ang pera ko. Pero, busog na ang mga mata ko. Hahahaha!” sabi ni Ivana.

Nag-enjoy rin si Ivana sa mga pang-baby na damit. Pero, napamura siya sa presyo ng isang pangbata na Fendi jacket na tumataginting na 930 Euro, na ang original na presyo ay 1,500 Euro.

“Pu@tng i@# wag ka na mag-Fendi jacket. Ang mamahal!” dialogue pa niya.

Kulang-kulang P70,000 nga kasi ang presyo ng maliit na jacket na ‘yon, kaya talagang napamura si Ivana.

Pero, sa isang outlet ng mga alahas, mas tumindi ang reaksiyon ni Ivana.

“Napakaguwapo ng hayup! Nagtatrabaho sa VCF (Van Cleef and Arpels). Ang guwapo. Bibili talaga ako. Nasa background ko. Parang nag-o-open ng doors dito. Nakatayo lang siya sa labas. Put@#$ ang guwapo.

“Nahanap ko na ang asawa ko! Brad Pitt halika na! Gusto kong bumili ng VCF. Grabe ang guwapo. Nakatingin siya sa akin? Magpapa-picture ako sa kanya.

“Ang mamahal ng kuwintas diyan. Pero, bibili ako. Mahal ko, tara na!

“Sa sobrang guwapo ni kuya, napabili ako ng kuwintas. Pero matagal ko na ring gusto ito. Mother of pearls siya.

“Shit, first time kong bumili ng ganito. Hindi naman ako bumibili ng jewelry sa abroad. Pero dahil sa guwapong ‘yon, napabili ako!

“Mamaya siya sa akin, lagot ‘yung pogi sa labas!” sabi pa ni Ivana.

At yes, paglabas nga niya, lakas loob na kinausap ni Ivana ang lalake na nagtatrabaho sa VCF at sinabing, “You know, I bought a necklace because of you, because you’re so cute!” very kikay na sabi ni Ivana.

Pero hirit pa niya, “Oh, ‘di ba? Ang kapal ng mukha ko. Pinaglalaban ko ang Pilipinas. Pero, hindi ko siya aasawahin, kasi gusto ko Pinoy. Landi-landi lang. Hahaha!” sabi na lang ni Ivana. (Dondon Sermino)