Israelito Rilloroza, Mark Noah Ventayen kampeon sa Pangasinan

NAGPASIKLAB sa kani-kanilang kategorya sina Israelito Rilloroza at Mark Noah Ventayen sa naganap na San Fabian Summer Chess League Rapid Tournament nitong Sabado sa San Fabian, Pangasinan.

Nagkampeon si Rilloroza sa Open category habang nakuha ni Ventayen ang titulo sa 14 years old and below division.

Nakalikom si Rilloroza ng 6.5 points sa Open division, second at third placer sina Apollo Agapay at Emmanuel Lomibao na may tig-anim na puntos matapos ipatupad ang tiebreak points.

Pang-apat si Jabez Antonio Canilang na may 5.5 puntos kasunod sina Jonathan Bayron, Brylle Vinluan, Jhune Dultra, Edgar Tullao, Gerald Lalas, Sinoden Saripada, Jerome Junig at Elwood Lacap, na pawang nagtapos ng tig-5.0 puntos.

Samantala, pinamunuan ni Ventayen ang seven-round Swiss System rapid competition na may 6.5 puntos.

Pumangalawa si Liuyen Wuo na may 6.0 marka.

Naitala ni Vince Mark Gabrillo ang top five na may 5.5 puntos na sinundan ni Cleiford Kortchnoi Molinyawe na may 5.5 at Kim Andrea Mamaril. (Elech Dawa)