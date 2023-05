Huwag maging kumpiyansa habang nariyan pa ang banta ng COVID-19 at iba pang sakit

Sa gitna ng biglang pagdami ng kaso ng COVID-19 sa ilang parte ng bansa, nananawagan ako sa lahat ng mga Pilipino na huwag maging kumpiyansa at ipagpatuloy ang pagsunod sa health protocols upang maiwasan ang lalong pagkalat ng virus.

Bagama’t ang occupancy rate ng COVID-19 beds sa bansa ay itinuturing na low-risk pa rin, naiulat naman na tumaas ang seven-day positivity rate ng Metro Manila at ilang mga siyudad. Kaya naman mahalaga na mas paigtingin pa natin ang ating pag-iingat upang mapangalagaan ang ating kalusugan.

Maliban dito, pinapayuhan ko ang publiko na magpabakuna upang masiguro na protektado tayo at ang ating mga kapamilya laban sa sakit. Proven naman na ang bakuna ang tanging susi o solusyon para unti-unti tayong makabalik sa normal nating pamumuhay. Kapag bakunado, mas protektado!

Hinihiling ko rin sa publiko na pangalagaan ang mga nakatatanda at may comorbidities. Kung hindi naman ito sagabal, magsuot pa rin tayo ng mask dahil hindi natin alam kung may dala tayong sakit pag-uwi sa pamamahay natin. Kung mahal natin ang ating mga magulang, mga lolo at lola, mas mabuti nang mas protektado tayo para mas maproteksyunan din sila dahil mas delikado kapag sila ang nagkasakit.

Halos tatlong taon na tayong nakikipaglaban sa COVID-19 pandemic. Huwag nating sayangin ang ating naging mga sakripisyo kontra rito. Patuloy tayong mag-ingat upang tuluyan na tayong makabangon mula sa krisis.

Samantala, batid ko rin na marami pa rin sa ating mga kababayan sa iba’t ibang parte ng bansa ang nangangailangan ng ating suporta, lalo na sa gitna ng iba’t iba pang hamon ng kasalukuyang panahon. Kaya naman patuloy po ako sa personal na paghahatid sa kanila ng suporta.

Ngayong Miyerkules, May 3, nagtungo ako sa Alitagtag, Batangas para mamahagi ng tulong sa ilang mahihirap na kababayan kong Batangueño. Nagtungo rin ako sa Cavite City kung saan naman inabutan ko rin ng tulong ang mga pamilyang nasunugan doon.

Matapos ito, dumalo ako sa 2nd National Convention ng National Department of Health Employees Association upang ipakita ang ating suporta sa ating health sector. Bilang Chair ng Senate Committee on Health, inihayag ko ang aking taos-pusong pasasalamat at pagpapahalaga sa lahat ng ating healthcare workers na walang tigil at buong pusong nagtatrabaho at nagsasakripisyo sa gitna ng mga banta sa ating kalusugan.

Noong May 2, nagtungo naman tayo sa probinsya ng Aklan kung saan namahagi tayo ng tulong sa mga mahihirap doon at nakisaya sa opening salvo ng Panagat Festival sa bayan ng Buruanga. Dumalo rin ako sa ceremonial ribbon-cutting ceremony at blessing ng bagong municipal at legislative building doon na ating sinuportahan ang pagtatayo bilang Vice Chair ng Senate Committee on Finance.

Espesyal naman ang aking naging pagbisita sa Batangas noong Labor Day, May 1. Sa ating isinagawang inspeksyon ng bagong Integrated Rural Health Unit sa bayan ng Taal at pamamahagi ng relief assistance sa mga mahihirap sa lugar, nakilala ko ang ilan sa mga kapwa ko Batangueño na natulungan ng Malasakit Center.

Sila ay sina Warlito Millisa na nakapagpaopera ng kanyang gout dahil sa tulong ng programa; si Rodrigo Arevalo na natulungan din nito nang siya ay magkasakit; at si Aileen Maristela na natulungan naman sa pagpapagamot ng kanyang anak na may hydrocephalus.

Bilang isang adopted son ng Taal at ng buong CALABARZON Region, at bilang kapwa Batangueño kung saan nanggaling ang pamilya ng aking ina na mga Tesoro, nagpapasalamat ako sa oportunidad na makapagserbisyo sa lalawigan. Palagi ko nga pong sinasabi, pera ninyo ito, ibinabalik lang ng pamahalaan sa mas mabilis na serbisyo.

Sa pareho ring araw, dumalo tayo sa taunang Calacatchara Festival sa Calaca City sa Batangas kung saan namahagi rin tayo ng tulong sa mga nangangailangan na tagaroon.

Patuloy rin nating tinututukan ang mga itinatayong Super Health Centers sa iba’t ibang parte ng bansa. Layunin ng mga ito na ilapit pa sa mga tao ang serbisyong pangkalusugan ng gobyerno upang masiguro na may masasandalan sila sa oras na kailangan nilang magpagamot.

Noong April 30, dinaluhan ko ang groundbreaking para sa SHC ng Bago City sa Negros Occidental. Namahagi rin ako ng tulong sa mga residente roon bago kami tumulak patungong La Carlota City para naman dumalo sa ika-41 Pasasalamat Festival at mamahagi rin ng tulong sa mga kababayan natin doon. Sa naturang pagtitipon, nakasama ko ang mga lokal na opisyal tulad nina Vice Governor Jeffrey Ferrer, Congresswoman Juliet Ferrer, Mayor Rex Jalando-on at iba pa. Nagpasalamat ako at hinimok ko sila na patuloy naming pagsilbihan ang mga Pilipino nang buong puso at katapatan.

Binisita ko rin noong April 28 ang mga kapwa ko Davaoeño sa isla ng Samal kung saan dumalo tayo sa selebrasyon ng Araw ng Barangay Tambo at namahagi rin tayo ng tulong sa mga indigent families mula sa mga Barangay Tambo, San Isidro at Miranda. Dinaluhan din natin ang ribbon-cutting ceremony para sa bagong Barangay Hall ng Tambo, turnover ng bagong farm-to-market road, at inspeksyon ng iba pang lokal na imprastraktura doon na ating sinuportahang mapondohan noon.

Maliban sa mga ito, namahagi rin ang aking opisina ng tulong sa mga mahihirap nating kababayan sa mga probinsya ng Agusan del Sur, Bulacan, Davao del Sur, Palawan, Pampanga, Quezon Province at Tarlac.

Sa kabila ng mga hamon na ating kinakaharap ngayon, hindi tayo dapat mawalan ng pag-asa at lakas ng loob. Sa halip, patuloy tayong magtulungan at magmalasakit sa kapwa, huwag tayong bibitaw sa laban na ito hanggang sa makabangon ang lahat at makabalik muli tayo sa ating normal na pamumuhay.