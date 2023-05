Hidilyn Diaz-Naranjo susungkitin silya sa 2024 Paris Olympics

SISIMULAN ni 2020+1 Tokyo Olympics gold medalist Hidilyn Diaz-Naranjo ang kanyang inaasam na pagtuntong sa ikalimang sunod na Olimpiada sa pagsabak sa Asian Weightlifting Championships, Mayo 3-15 sa Jinju, South Korea.

“Off to South Korea from Japan! Had an amazing two weeks of weightlifting training here in Japan – it was intense but totally worth it!” post ni Diaz-Naranjo habang nasa Narita Airport Terminal 1 Station sa Chiba, Japan.

“Thank you @phil.sportscommission #SwP #afp for the continuous support towards #Paris2024. Also, a big thank you to @waseda_weightlifting for giving us the opportunity to train in your gym. Ready to represent the Philippines at the Asian Championship 2023 – let’s go!,” sabi pa nito.

Ang 32-anyos na Zamboangueña ay sasabak sa women’s 59kgs category kasama ang kapwa Olympian na si Elreen Ann Ando ng Cebu.

Ang iba pang nasa lineup ay sina Rose Jean Ramos (women’s 45kgs), Rosegie Ramos (women’s 49kgs) at Kristel Macrohon (women’s 71kgs) ng Zamboanga City, Vanessa Sarno ng Bohol (women’s 71kgs), Lovely Inan ng Angono, Rizal (women’s 49kgs) at John Febuar Ceniza ng Cebu City (men’s 61kgs).

Pangalawa ang Asian Weightlifting Championships sa mga qualifying event para sa 2024 Paris Olympics pagkatapos ng World Championships sa Bogota, Colombia nakaraang taon.

Matatandaan na si Diaz-Naranjo ay sumali at nanalo ng 55kgs gold medal sa Colombia ngunit ang kategorya ay hindi kasama sa Paris.

Nagpasya ang 2022 SEA Games at 2018 Asian Games champion na umakyat sa 59kgs category kung saan sinusubukan din ni Ando na makakuha ng Olympic berth. (Lito Oredo)