Harold Ramirez sinindihan ratsada ng Tampa Bay Rays

NAG-DELIVER ng homer bago nagsindi ng dalawang run si Harold Ramirez para ihatid ang Tampa Bay Rays sa 4-1 panalo kontra Pittsburgh Pirates nitong Martes.

Mas matindi ang hagupit ng Rays sa matchup ng top two teams sa Major League Baseball sa kasalukuyan.

Sa pamamagitan ng RBI single ay pinitik ni Ramirez ang first run ng laro sa fourth inning.

Inilayo niya pa ang lead 4-1 nang maglayag ang solo homer sa sixth laban kay Roansy Contreras.

Nagregalo si Contreras ng four runs at six hits sa loob mg 5 1/3 innings.

Nilabas pa sa fifth si Tampa Bay left-hander Josh Fleming nang masapul sa kaliwang paa ng malutong na single ni ni Ke’Bryan Hays. (Vladi Eduarte)