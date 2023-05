Freelancer naka-travel na sa higit 15 bansa

Lodi ang isang babaeng ito na nakapag-travel na sa iba’t ibang bansa kahit pa busy din sa trabaho na pagiging engineer at ngayon ay freelancer. Katunayan, 15 bansa na ang kanyang napuntahan.

Siya si Sugar Beron, 42-anyos na talaga namang work is life but travel is lifer.

Bago niya pasukin ang mundo ng freelancing ay nagtrabaho siya bilang isang Chemical Engineer, Process Engineer, Pollution Control Officer, Non-life Insurance Risk Engineer, at OFW Trainer sa India.

Taong 2010 nagsimula si Sugar sa pagfe-freelance. Kwento niya sa Abante News, “2010 ‘yung kinikita ko sa freelancing ‘yun ung panglakwatsa ko.. tapos ung kinikita ko sa corporate job ‘yun ‘yung pang adulting bills ko and stuff.”

Hanggang sa nagdesisyon siyang i-full time ito dahil sa ‘perks’ na kanyang nakukuha mula rito. Aniya, “Ahm flexible time, more money and more travel freeslm.”

Ngayon, si Sugar ay isang work-from-home (WFH) ‘general virtual assistant’ kung saan mayroon siyang 4 client na majority ay mula sa US, Canada, at United Kingdom. Tila jack of all trades naman ang kanyang ganap dahil sa lawak ng kanyang job description tulad ng research, data entry, social media management, photo editing, at video editing.

Dahil sa trabaho niyang ito, nagagawa niyang mag-travel na isa talaga sa kanyang mga hilig gawin dahil ito ang pamamaraan niya upang mag-reset.

Kabilang sa mga napuntahan niya ang Macau, Malaysia, Brunei, Myanmar, Cambodia, Korea, Thailand, Costa Rica, Japan, Singapore, at iba pa.

Ngayong taon, balak umano ni Sugar na puntahan ang UK, Canada, at ilang bansa Europe.

Lima hanggang sampung taon mula ngayon, marami pa umanong navi-visualize si Sugar sa kanyang buhay. Aniya, “Morning coffee sa Paris while checking my businesses and financials and talking to my employees online and kakain ng pasta and pizza sa Italy for lunch… then mag-meditate sa India and chill sa Bali.. haha … before going back to my family, 3 or more furbabies, mommy and wifey duties in the Philippines.”

May payo naman si Sugar sa mga nais ding sumubok sa freelancing gaya niya.

“I suggest before being a freelancer and if you’ll not be able to land a freelancing job where you can practice what you learn sa school. Practice and work in a corporate setup first. That way magagamit mo muna ‘yung pinag-aralan mo for years and you’ll be able to build the portfolio that you need as well as ‘yung mga sana all meron – Pag-ibig… saka SSS, Philhealth and etc. The perks/benefits of working sa corporate set-up. Then make sure to maintain it until you retire even if freelance ka na.

“You need to have a fail-safe plan once maging freelance ka kasi you will never know if bukas may client ka pa. Travel once in a while, it will always reset you – physically, mentally and emotionally,” aniya.

Courtesy ofSugar Beron/Facebook

Dagdag pa rito, ibinabahagi rin ni Sugar ang kanyang mga travel content sa social media na maaaring makita sa kanyang account na ‘ShaL-I’ sa Facebook at ‘illimitabledrift’ naman sa Instagram. (Moises Caleon)