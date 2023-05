Dambuhalang pagong rumampa sa Japan

Aliw na aliw ang mga netizen sa dambuhalang pagong na tila hobby na ipasyal ng kanyang amo.

Shinare ito online ang account na Animal Attraction (@animal_attraction) kalakip ang caption na, “GIGANTIC Turtles LOVES Going On Walks in the City!.”

Makikita sa video ang isang pagong na kinilala na si Bon-chan na tinatayang nasa 25 years old habang may bigat na 70 kg o halos isa’t kalahating kaban ng bigas.

Ayon sa video, binili umano ito ng kanyang amo noon na singliit lang ng palad subalit nang tumuntong ito sa 10-anyos ay nagsimula na ang kanyang paglaki.

Pinapasyal umano si Bon-chan tuwing alas-singko ng hapon sa isang shopping street sa Japan. Nakatanggap ito ng hgit milyong views at dagsang reaction mula sa mga netizen.

“I love him and his owner is cool for this.” I love him and his owner is cool for this.”

Gaya na lamang ng user na si @lifeasian04, ani, “I love him and his owner is cool for this.”

“Bro weighs more than me,” kwelang hirit ni @noscopedeezcups. (Moises Caleon)

“He is beautiful…. The streets are so clean…. BON CHAN,” puri naman ni @seeself2023.

Ikaw, gusto mo ba ng ganitong pet? (Moises Caleon)