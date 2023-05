Bus inararo rider, 3 angkas ng motorsiklo

Malagim na kamatayan ang sinapit ng rider at tatlo nitong angkas sa motorsiklo nang salpukin sila ng pampasaherong bus sa national highway sa bayan ng Quezon sa Bukidnon noong Linggo.

Ayon sa report ng Quezon Municipal Police Station, tumilapon mula sa sinasakyan nilang motor ang mga biktimang sina Jossie Ondoy, driver at mga angkas na sina Florida Macolata, Vecinte Alo at Junriel Mendoza, pawang­ nasa hustong gulang, nang bundulin sila ng bus ng RTMI Rural Transit Mindanao, Inc. na minamaneho ni Christopher Labador Sellar, 41-anyos at residente ng Barangay 6, Poblacion, sa Quezon, Bukidnon.

Magkasalubong na tumatakbo ang dalawang sasakyan nang biglang kumambyo si Sellar at sakupin ang kabilang lane ng highway sa Barangay Puntian bandang alas-9:20 nang gabi.

Dahil dito, nasalpok ng bus ang motorsiklo na nagresulta sa pagkakatilapon ng apat. Dinala ang mga ito sa ospital pero idineklara silang dead on arrival sanhi ng mga tinamong pinsala sa ulo at katawan.

Nasa kustodiya na ng pulisya si Sellar na nahaharap sa kasong reckless imprudence resulting in multiple homicide. (Ronilo Dagos)