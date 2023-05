BI nalambat Kano na wanted sa Florida

Isang puganteng Amerikano na wanted ng mga awtoridad sa Florida dahil sa racketeering at financial fraud ang inaresto ng Bureau of Immigration (BI) sa Palawan.

Kinilala ni BI Commissioner Norman Tansignco ang Amerikano na si Rick Lee Crosby Jr., 44, na nahuli ng mga operatiba ng fugitive search unit (FSU) sa Puerto Princesa City noong Abril 29.

Agad aniya itong ibabalik sa US matapos ilabas ng board of commissioners ang summary deportation nito at pagsama ng kanyang pangalan sa immigration blacklist para hindi na muling makapasok ng Pilipinas.

Nakakulong ito ngayon sa National Bureau of Investigation (NBI) Puerto Princesa District Office at saka ililipat sa pasilidad ng BI sa Taguig City.

Nasa wanted list ng Federal Bureau of Investigation (FBI) si Crosby mula noong Abril 2020 dahil sa warrant of arrest na inilabas ng 13th Judicial Circuit sa Hillsborough County Florida.

Kinasuhan ito sa nasabing korte ng Racketeering,­ Conspiracy to Commit Racketeering, Money Laundering at Organized Scheme to Defraud. (Mina ­Navarro)