Batangas State U, Mapua wagi sa London innovator 

Itinanghal bilang second prize winner ang grupo mula Batangas State University at Mapua University sa idinaos na RS Innovators Championship na ginanap sa London.

Ito ay ang ‘Pili Seal Team’ na binubuo nina Engr. Mark Kennedy Bantugon (team leader), Mark Kent Bantugon (BatStateU student), Engr. Michelle Kae Celine Jo-anne E. Bantugon (BatStateU alumna) na nasa gabay ng kanilang team advisor na si Dr. Jeremiah Millare.

Ang kompetisyon na ito ay dinaluhan ng iba’t ibang mga young innovator sa mundo upang magdisenyo ng mga sustainable solution sa mga problemang may kinalaman sa operasyon ng mga industriya.

Gumawa ang naturang grupo ng environmentally-friendly na produkto na tinawag nilang ‘Pili Seal’ na mula sa Pili Tree Resin. Gagamitin itong sealant o pantakip sa mga aircraft integral fuel tanks.

“This product is beneficial & effective for aircraft parts application like integral fuel tank that serves as a sealing material to avoid the fuel leakage. Unlike the commercial sealant, it offers safe & non-toxic effects to user’s health based on Toxicity Test,” paglalarawan pa rito.

Batangas State University/Facebook







Kudos sa galing ng mga Pinoy na ito! (Moises Caleon)