‘Asawa ni Heart’ patok kay Chiz – survey Win, Cynthia, Koko ‘kamote’ slogan

Walang dating ang slogan nina Senador Sherwin “Win” Gatchalian, Cynthia Villar at Aquilino “Koko” Pimentel III, ayon sa first quarter ng PULSO ng Pilipino survey ng The Issues and Advocacy Center.

Sa naturang survey, si Gatchalian ang nangulelat sa nakuhang 6% dahil sa slogan nitong “Free Tuition” at “Valenzuela Mayor”. Tabla naman sa 7% sina Senador Villar sa kanyang “SIPAG” at ni Pimentel sa kanyang “PDP-Laban”.

Kasama sa bottom 5 si Senador Sonny Angara sa kanyang “Baler” na 9% lang ang bumilib at kay Senador Nancy Binay na “Anak ni Jojo Binay” na may 12%.

Kumabig naman ng 42% boto ang “Asawa ni Heart” slogan ni Senador Francis “Chiz” Escudero patungkol sa misis niyang aktres at modelong si Heart Evangelista.

Nanguna sa survey si Senador Raffy Tulfo sa 93% dahil sa kanyang ‘Raffy Tulfo in Action’, kasunod si Senador Lito Lapid na may 91% sa kanyang “Pinuno” mula sa pagganap niya sa natapos na “FPJ: Ang Probinsiyano” series.

Si Senador Bong Go ay natatandaan naman ng 82% dahil sa kanyang “May Malasakit”, isang programa na nagbibigay ng health assistance sa mga kapos-palad.

Patok rin ang “Mr. Blue Ribbon” ni Senador Francis “Tol” Tolentino na nakakuha ng 80 percent ng mga respondent.

Ang survey ay isinagawa noong Abril 11 hanggang 18, 2023 na may 1,200 respondents nationwide. Ang mga respondent ay papakitaan ng pangalan ng 24 nakaupong senador at may tanong na: “What is the first thing that you can recall about the names on the list?”

“The results of this Mind Recall survey, however, sends an alarming signal of the seeming unfamiliarity and unawareness of the public on the workings of the Senate,” ayon sa The Center.