Asal ng mga opisyal

Nitong mga nakaraang araw, naging sunod-sunodang mga balita ng kapalpakan sa ating bayan.

Ang isa ay ang matamlay na pag-sunod sa pagpapa-rehistrong SIM card. Nilagdaan ang batas para dito nuong Oktubre 2022 na naglalayon na mabawasan ang mgascam na karaniwang nag-uugat sa mga numero nahindi matukoy ang pagkakakilanlan ng gumagamit.

Ang huling araw para gawin ito ay unang itinakdanuong Abril 26, 2023. Subali’t, ayon sa mga opisyalna numero, nasa 52.04% lamang ang rehistradopagdating ng Abril 24. Kaya nagbunsod ito ng extension ng deadline hanggang Hunyo 27, 2023.

Kung bakit ganito ang sitwayson, ang paliwanag ni DICT Secretary Ivan John Uy ay “matitigas lang talaga ang ulo ng ating mga kabababayan.” Base sakanyang pahayag, ang pinagbabasehan niya ay ang mahigit isang milyon na nagpaparehistro sa mgahuling araw bago sumapit ang orihinal na deadline.

Tamad talaga ang dahilan? Hindi ba nilanapapakinggan ang mga reklamo na sinasabingnararansan ng iba sa pagpapa-rehistro? Hindi bamaaring may mahalagang personal na dahilan ang iba kung bakit hindi sila nagpaparehistro? Hindi kaya wala nang gumagamit ng ibang mga SIM card nakanilang hinihintay na mai-rehistro? Kung ano pa man ang dahilan, parang hindi nararapat ang isangpaglalahat na tamad ang mga Pilipino.

Maganda rin namang isipin nila kung may nagingpagkukulang ang programa ng pagpaparehistro. O kaya naman ay mayroon bang maaring ginawang mas epektibong pamamaraan? Sinasabi ng mga ekspertosa komunikasyon na kapag may kabiguan sapagpaparating ng mensahe, ang dapat tingnan ay ang nagpadala ng mensahe.

Bukod pa riyan, bakit natin kailangang hintayin ang mga hindi pa nagpapa-rehistro? Hindi ba ang pakayng batas ay mawala ang mga scammers. Talaga bang inaasahan natin na magpaparehistro sila? Hindi kaya sila ang bulto ng mga hinihintay ninyongmagparehistro? Kaysa ipinapako ninyo ang kagalingan ninyo sa dami ng sumunod sapagpaparehistro, hindi kaya mas magandang iyabangna naging tagumpay ang programa sapagka’t naialisninyo sa sistema ang ilang milyong mga SIM cards namaaring nagagamit sa mga scams at ngayo’y dapattumaas ang pagka-panatag ng kalooban ng ating mgakababayan sa sistema.

Ang isa pang naging malaking problema ay ang pagkawala ng kuryente sa Terminal 3 ng atingpaliparan nuong Mayo 1. Bagama’t humingi ng dispensa ang pamunuan sa pangunguna ni General Manager Cesar Chiong, hindi na maaring makuntentoang taong-bayan sa puro paghingi ng paumanhin.

Madaling magsabi nito, pero sino ang mananagot sakapalpakang ganito? Kung may na-stroke o inatakesa puso sa gitna ng init na ito, sasagutin ba ninyo? Para sa mga nawalan ng kita, sasagutin ninyo ba? Para sa mga naabala sa nangyari, may mananagotba? Maraming sinabing mga dahilan kung bakitnangyari. Marami ring sinasabi kung paanomaiiwasan sa susunod ang mga ganito. Isa lang ang tanong ng taong-bayan. Alam ninyo pala ang sagot, bakit hindi ninyo ginawa at hinintay ninyo pang may mangyari?

Hindi namin kailangan ang opisyal na ibubuntun saamin ang problema at tatawagin kaming tamad. Baka nakakalimutan lang na serbisyo ang pinasok ninyo, hindi ang pagmamalupit at pagbitiw ng mga salitangwala sa lugar. Para namang wala tayong pinag-aralankapag ganito lang ang ating kayang gawin. Sa palagay ko, may ibubuga naman kayo kung bakitnasa posisyon kayo, maliban sa pagkakaroon ng koneksyon. Isipin ninyo din kung ganito ba ang opisyal na gusto ninyo?