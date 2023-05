Alexa sobrang sweet birthday message kay KD

Kahapon (Wednesday) ay ipinagdiwang ni KD Estrada ang kanyang 21st birthday.

Trending nga agad sa Twitter ang ‘KDebut MO NA’ at ‘#HAPPY21stKD’ dahil sa daming fans na bumati kay KD.

“Aspiring to be like wine, it gets better with age (with wine emoji) #21,” ang caption ni KD sa kanyang birthday post sa Instagram.

Sinalubong ni KD ang kanyang birthday kasama ang kanyang ka-love team at rumored-girlfriend na si Alexa Ilacad at ang picture naman nila ang ibinahagi niya sa kanyang Instagram story na may text na, “The best things in life.”

Binati naman ni Alexa ng happy birthday sa kanyang Instagram story si KD kung saan pinost niya ang picture nila na masaya at abot-langit ang ngiti.

Pero ang mas nagpakilig sa fans ay ang sweet birthday message ni Alexa kay KD sa Instragram story na iyon.

“All of my best moments are the one I get to share with you (with white heart emoji).

“Happy birthday! I would give you the moon and the stars if I could (with hugging face emoji).”

Sa sumunod na Instagram story ni Alexa ay sinabi niyang, “You must be the reward for every thing I did right in this life because I don’t know how I got so lucky to have someone like you caring for me. (with white heart emoji).”

Happy birthday, KD! Excited na kaming mapanood ang teleserye n’yo ni Alexa, ang ‘Pira-pirasong Paraiso’. (Byx Almacen)