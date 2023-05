9 na taon nagtago, ex-kagawad tiklo

Swak na sa kulungan ang isang da­ting kagawad ng barangay na siyam na taon ng wanted sa mga awtoridad nang maispatan ito sa harap ng restaurant sa Malate, Maynila noong Martes.

Nasa harap ng Aristocrat Restaurant sa Roxas Blvd. si Rogelio Carpentero, 62-anyos, dating kagawad at residente sa Parksville Residences sa Alapan 11-A, Imus, Cavite nang dakpin ng mga tauhan ng Manila Police District -Special Mayor’s Reaction Team (MPD-SMaRT) bandang alas-8:20 nang gabi sa bisa ng arrest warrant na inisyu ni Pagadian City Presiding Judge Dennis Vicoy noong Mayo 2l, 2014.

Sinabi ni SMaRT commander P/Major Edward Samonte na nahaharap sa kasong Malversation of Public Funds through Falsification of Commercial Documents si Carpentero at walang inirekomendang piyansa ang korte para sa kanyang pansamantalang kalayaan.

Nakadetine sa SMaRT ang suspek habang hinihintay ang commitment order mula sa Korte. (Juliet de ­Loza-Cudia)