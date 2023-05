2 angkan nagbakbakan; pulis, 3 pa sugatan

Sugatan ang apat na katao, kabilang ang isang pulis, matapos na halos mag-ubusan ng lahi sa palitan ng putok ang dalawang magkaaway na pamilya sa Malabang, Lanao del Sur noong Martes.

Sa ulat ni Malabang Municipal Police Station (MPS) deputy chief of police Capt. Jerome Baliuag, tumagal ng halos kalahating oras ang ratratan ng dalawang angkan na nagsimula bandang alas-nuwebe nang gabi sa pagitan ng Barangays Tubok at Chinatown ng nasabing bayan.

Mistula umanong eksena sa pelikula ang engkuwentro ng dalawang pamilya at natigil lang ito sa pagresponde ng mga sundalo at tauhan ng Malabang MPS at Police Provincial Office (PPO).

Samantala, dinala sa Dr. Serapio Montaner Hospital ang apat na nasugatan sa insidente na nakilalang sina Patrolman Abosali Balindong, Mikel Maliga, Abdullah Minalang at Smasodin Dilawan.

Kinukumpirma pa ang ulat na isang lola ang nasawi nang atakehin ito sa puso habang nasa gitna ng palitan ng putok. Isang grenade launcher naman na hindi sumabog ang natagpuan malapit sa terminal ng Barangay Paser Pantalan na mula umano sa isa sa magkaaway na grupo. (Edwin Balasa)