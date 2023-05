Mabuhay ka ‘Greek Freak’

ISANG napakahalagang aral sa sports, maging sa araw-araw nating buhay, ang ibinahagi ni Giannis ‘Greek Freak’ Antetokounmpo matapos masibak ang Milwaukee Bucks ng Miami Heat sa unang round ng playoffs sa Eastern Conference sa 2022-2023 NBA season.

Isang reporter ang nagtanong sa Greek-Nigerian na former two-time Most Valuable Player at one-time NBA champion na si Giannis kung failure o kabiguan daw ba ang kanilang season dahil matapos mag-number 1 sa East sa 82-game regular season sa record na 58-24 ay napatalsik naman ng eighth seeded Miami Heat sa first round sa loob ng limang laro.

Kalmadong sinagot ni Antetokounmpo ang reporter at sinabing hindi failure ang kanilang season.

Ihinalimbawa ni Giannis na ang itinuturing na Greatest of All Time (GOAT) na si Michael Jordan ay naglaro ng 15 season at nakasungkit ng anim na korona.

Maitituring ba na failure ang siyam na season na hindi sila nagkampeon?

Hindi.

Ayon kay Giannis, sa sports, hindi palaging panalo, may mga panahon aniyang talo.

Sey pa ng 28-anyos na superstar, ito ay steps o hakbang para sa tagumpay.

“You work to a certain goal. It’s not a failure. It’s steps to success,” paliwanag ng 7-foot forward.

Saludo ako sa iyo Giannis. Nawa’y magsilbing inspirasyon ang mga salita mong ito sa mga atleta sa buong mundo at sa mga pangkaraniwang tao na dumadaan sa mga pagsubok sa buhay.

***

Good luck sa Team Pilipinas na sasabak sa 32nd Southeast Asian Games sa Cambodia.

Dalangin ng Benchwarmer ang inyong tagumpay at kaligtasan.

Salamat kay Pangulong Ferdinand ‘Bongbong’ Marcos, Jr. sa pagbuhos ng suporta sa ating mga atleta maging kina Philippine Olympic Committee (POC) President Bambol Tolentino at kay Philippine Sports Commission (PSC) Chairman Richard ‘Dickie’ Bachmann.