Winwyn ‘di makapaniwalang isang taon na anak

One year old na noong April 30 ang baby girl ni Winwyn Marquez na si Luna Teresita Rayn.

Hindi raw makapaniwala si Winwyn na isang taon na si Luna at isang taon na rin siyang nanay.

Na-share ng former Reina Hispanoamericana sa kanyang Instagram ang heartwarming birthday message niya para kay Baby Luna.

“1st photo nag lungad siya at mukhang tinawanan niya pa ako. 7 days old palang siya niyan… fast forward – 1 na siya today and ganun padin siya makatingin/titig sa akin sana lagi ganyan tingin mo kay mama… When I held you in my arms for the first time, I felt like I had the entire world there. You made our lives joyful and complete Luna. There is nothing more important in our world than you… happy happy birthday my little luna i love you so much!”

Bunny-themed ang pre-birthday photo shoot ni Luna at makikita na marunong na itong mag-pose sa camera. Halatang mana ito sa kanyang Mommy Winwyn na hindi lang aktres kundi isang beauty queen din.

Ang cute nga ni Luna sa mga litrato nito sa photo shoot na ‘yon. (Ruel Mendoza)