Viral: Marites online may kasunduan pang-iwas kalat

Sawa ka na bang makipagmarites sa iyong friend pero sa huli ay malalaman ng iba? Worry no more dahil sa bagong pakulo sa Facebook, hindi ka na mag-aalala pang kumalat ang tsismis mo.

Viral kasi ang tsismisan ng dalawang magkaibigan na may pa may non-disclosure agreement para safe ang tsika.

Iyan ang pakulo na post ni Mori Holmes sa Facebook kung saan bago nga sabihin ang isang tsismis sa kanyang friend ay kailangan munang pirmahan ang digital NDA na pinasa niya. Kaya naman wala ring kawala ang tsismis!

“’Yong may ichichika ka sana sa kaibigan mong marites, kaso pre-law student ka na may trust issue”, caption ni Holmes sa kanyang post.

Relate naman ang maraming netizen na tila nakaranas na rin na kumalat ang mga tsinima nila sa kanilang mga kaibigan kaya pati sila ay napa-comment.

Napuno nga ang comment section ng mga pangalang kani-kanilang itinag para makita rin ang nasabing non-disclosure agreement at maging safe ang tsimis ng magkakaibigan.

“Gagawa ako agreement using AI for our discussions HAHAHAH,” komento ni Cayee.

“Hahahahhaa, wag sana umabot sa ganito hahahaha,” dagdag pa ni Abegail.

“Dapat pala may pirmahan kapag nagchichismis”, ani Judiel.

Umani ng libu-libong laugh reaction ang nasabing post at maging ang comment section nito. (MJ Osinsao)