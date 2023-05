Vanessa Sarno idedepensa korona sa SEAG, Asian Lifting

MAGIGING abala sa pagbubuhat ng bakal ngayong buwan si Pinay weightlifter Vanessa Sarno sa paglahok sa dalawang pangunahing kumpetisyon.

Tutulak muna ang 19-anyos na phenom lifter sa 2023 Asian Weightlifting Championships na kanyang idedepensa ang ginto, Mayo 3 hanggang 13, sa Jinju, South Korea sa women’s under-71kgs na kanyang unang napagwagian noong 2021 Tashkent meet.

Dito bumuhat si Sarno ng dalawang ginto sa pagtala ng kabuuang 229kgs at clean and jerk sa 128kgs at isang pilak sa 101kgs sa snatch.

Sunod namang lilipad si Sarno patungong Phnom Penh, Cambodia para sa 32nd Southeast Asian Games upang ipaglaban ang titulo sa 2021 Vietnam edisyon sa paglista ng Games at National record na 239kgs sa kabuuang buhat kaantabay rin ang mga bagong markang 135kgs sa clean and jerk at 104kgs sa snatch.

Susubukang tapatan o malampasan ang mga naturang tala ng Bohol-native lifter simula sa Mayo 13 hanggang 16 sa taekwondo Hall Olympics Complex.

Nagsimulang bumuhat sa kanyang pangarap ang Pinay weightlifter sa paglahok sa mga pandagdigang kumpetisyon sa 2015 Indonesia at 2018 sa Thailand.

Umukit din ito ng kasaysayan sa 2019 Asian Youth and Junior Championships sa North Korea nang iuwi ang dalawang ginto sa overall at snatch at isang pilak sa clean and jerk sa parehong dibisyon. (Gerard Arce)