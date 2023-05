US todo suporta sa ‘Pinas: PBBM ‘best partner’ ni Biden

Inihayag ni US President Joseph Biden nitong Lunes na magpapadala siya ng “first of its kind” presidential trade and investment mission sa Pilipinas.

Ginawa ni Biden ang pahayag kasunod ng kanyang bilateral meeting kay Pangulong Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. sa Washington.

Binanggit ng pinuno ng US ang “matibay na partnership” ng Manila at Washington at “malalim na pagkakaibigan, isa na pinayaman ng milyon-milyong Pilipino-Amerikano at mga komunidad sa buong Estados Unidos.

Nakatuon din si Biden na palakasin ang suporta ng Amerika sa malawak na hanay ng mga isyu, kabilang ang pagpapagaan ng pagbabago ng klima at ekonomiya.

“We’re tackling climate change, we’re accelerating our countries’ chances… and we’re standing up for our shared democratic values and workers’ rights… and together we’re deepe­ning our economic cooperation,” pahayag ni Biden kay Marcos.

Pinasalamatan ng pinuno ng Pilipinas si Biden para sa tulong ng Amerika at hinahangad na palakasin ang “mga alyansa at pakikipagtulungan sa harap ng bagong ekonomiya na kinakaharap natin pagkatapos ng pandemya.”

Kasama rin sa pulong sa Oval Office noong Lunes ang mga talakayan sa seguridad, edukasyon, at iba pang mga hakbangin bilang bahagi ng limang araw na opisyal na pagbi­sita ni Marcos sa Washing­ton.

Ang mga opisyal ng gabinete ng Pilipinas kasama ang kanilang mga katapat sa US ay nagsagawa rin ng pagpupulong kina Marcos at Biden sa isang pinalawak na bilateral na pagpupulong sa White House.

Kabilang sa mga opisyal ng Pilipinas na dumalo sa pinalawak na bilateral meeting ay sina National Security Adviser Eduardo Año; Defense Secretary Carlito Galvez Jr.; Environment and Natural Resources Secretary Antonia Yulo-Loyzaga; Kalihim ng Kalakalan at Industriya Alfredo Pascual; Department of Information and Communications Technology Secretary Ivan John Uy; Justice Secretary Jesus Crispin Remulla; Migrant Workers Secretary Maria Susana “Toots” Ople at Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo.