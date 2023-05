Tiwala lang ang kailangan! Marcio Lassiter kumpiyansa mababawi ang ginto sa SEAG

NANINIWALA ang isa sa natitira sa pinakaunang miyembro ng Gilas Pilipinas program na si Marcio Lassiter na kaya ng Pilipinas na mabawi ang gintong medalya kahit na nahihirapan makabuo ng pinakamalakas na komposisyon sa pagsabak nito sa nalalapit na 32nd Southeast Asian Games sa Phnom Penh, Cambodia.

“I have faith in the team we have,” sabi ni Lassiter, magbabalik sa pagseserbisyo sa Gilas na hangad na mabawi ang nabitawan nitong gintong medalya matapos dominahin ang nakalipas na 31 diretsong taon sa pagtulak nito sa Cambodia simula Mayo 6.

Kaya naman hindi maitago ang pagkaganado ni Lassiter, na miyembro din ng koponan na hinawakan ni Tim Cone na nagwagi ng ginto noong 2019 sa Pilipinas.

Inamin ni Lassiter na maayos na ginagawa ng Gilas coaching staff ang lahat para mapunan ang kakulangan sa mga taong ninanais nitong maglaro na problemang matagal nang sinosolusyunan sa national program.

Naihayag din ni Lassiter na hindi halos makumpleto ang koponan sa pag-eensayo.

“We’ve only had 10 guys. Sometimes, nine, like a few days ago. That sort of delayed our growth as a team, but we’re here trying to do the best we can to learn a system,” sabi nito.

Una nang ipinatawag ng Gilas coaching staff ang 28-katao para matugunan ang hiling ng SEA Games Organizing Committee subalit umabot na lamang sa kabuuang 15 ang natitira na nag-eensayo sa Inspire Sports Academy sa Calamba, Laguna.

Maliban kay Lassiter at mga kasamahan na sina Chris Ross at CJ Perez pati na si Christian Standhardinger, ang isa pang natira ay sina Calvin Oftana ng TNT, Chris Newsome at Aaron Black ng Meralco, Arvin Tolentino ng NorthPort, Jeremiah Gray at Justin Brownlee ng Barangay Ginebra at Brandon Ganuelas-Rosser ng NLEX. (Lito Oredo)