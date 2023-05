Sunshine Cruz inalok ng Hollywood movie

Super fresh si Sunshine Cruz ngayon. Kung kailan wala siyang dyowa, doon pa lumabas ang kagandahan talaga niya.

“Siguro kasi mga dalaga na ang mga anak ko, at sila ang nagsasabi sa akin kung ano ang bagay na buhok sa akin, kung ano ang magandang isusuot ko. Meron na akong mga stylish, na hindi ko kailangang bayaran,” chika lang ni Sunshine, na isa sa mga bida sa ‘Lola Magdalena’s.

Pero, ang isang bagay raw na malakas ‘makaganda’ ay ang peace of mind.

“Peace of mind talaga, na huwag na tayong maging galit sa mundo. Na kapag may negative sa paligid natin, iwas na lang. Nasa age na ako, o point in my life na ayoko nang tumanggap ng bullshit.

“Kung hindi makakatulong sa akin mentally, o emotionally, hindi ko na pinag-uusapan.

“Sa love life naman, huwag na tayong magpabebe pa. I’m 45 years old. That’s one thing na natutunan ko, kung magkaka-love life pa ako, kung magkaka-love life pa, ha, mas gusto ko na maging private na lang talaga.”

Ang bongga nga ng career ni Sunshine ngayon, na may teleserye siya, ang ‘Underage’ sa GMA-7, at kasama rin siya sa ‘Unbreak My Heart’ nina Jodi Sta. Maria, Richard Yap, Joshua Garcia, at heto nga, ‘Lola Magdalena’, at may offer pa raw na Hollywood movie.

“Yes, may pumapasok na Hollywood movie na hindi ko pa alam kung kakayanin ko pa because puno na ang schedule ko hanggang August. Eh, magsu-shoot na ngayong May.

“So, nalilito ako, nahihilo ako kung tatanggapin ko, kung kaya pa ng powers ko. Eh, ang shooting sa US, sa Bali Indonesia, at sa Philippines nga. Ang manager ko ang nag-inform sa akin.

“Sabi ako raw ang ipapalit doon sa isang nagkaproblema. So, sana nga magawan ng paraan,” sey pa ni Sunshine.

Well, abangan na lang ang mga susunod pang ganap sa buhay ni Sunshine. (Dondon Sermino)