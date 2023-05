Rider pisak sa cargo truck

Kalunos-lunos na kamatayan ang sinapit ng isang rider matapos itong masalpok ng 14-wheeler cargo truck sa San Jose, Batangas noong Lunes.

Kinilala ang biktima na si Marlon Derama, 35-anyos at residente ng Barangay Namuco, Rosario, Batangas.

Sa report ng San Jose police, pa­liko sa Barangay Poblacion 1 ang Izusu Giga cargo truck na minamaneho ni Basilio Fabro, ng Peñaranda, Nueva Ecija, nang mawalan ito ng preno bandang alas-5:45 nang hapon.

Dahil dito, naararo nito ang sinusundang motorsiklo ng biktima bago ito sumalpok sa gate ng isang bahay sa gilid ng highway. Namatay noon din ang biktima dahil sa tinamong mga pinsala sa ulo at katawan.

Inaresto ng pulisya si Fabro na nahaharap sa kasong reckless imprudence resulting in homicide and damage to properties. (Ronilo Dagos)