Rep Yamsuan sa GCG: Maging ehemplo ng pagsisilbi sa bayan

Hinamon ni Bicol Saro party-list Rep. Brian Raymund Yamsuan ang Governance Commission for Government-Owned and Controlled Corporations (GCG) na pangunahan ang maayos na pagsisilbi sa bayan upang sundan ng iba pang lingkod-bayan.

Ayon kay Yamsuan ang mantra ng GCG na maging GREAT, na nangangahulugang Good Governance, Rightsizing, Efficiency, Accountability and Transparency ay dapat mag-viral sa buong burukrasya at magsilbing inspirasyon ng mga empleyado ng gobyerno sa kanilang pagganap sa kanilang tungkulin.

“Commit to be GREAT—greater and better, not only for yourself, but for the Filipino people,” sabi ni Yamsuan sa mga opisyal at empleyado ng GCG kung saan inimbitahan siya ni GCG chairperson Justice (ret.) Alex Quiroz sa flag-raising ceremony nitong Martes, Mayo 2. (Billy Begas)