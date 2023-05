Paglilipat ng mga barangay sa Makati City patungong Taguig inapela

Umapela si dating Makati Vice Mayor Ernesto Mercado sa lokal na pamahalaan ng Taguig at Makati City na magtulungan para magkaroon ng “smooth transition” kaugnay sa naging pinal na desisyon ng Supreme Court (SC) na nagtatakda na ang 729-hec­tare Fort Bonifacio Military Reservation kung saan naroon ang Bonifacio Global City (BGC) at ang ilang barangay sa Makati City ay nasa hurisdiksyon ng Taguig City.

“The decision is now final and executory. All must respect the decision which the SC itself rendered after decades of litigation. Taguig and Makati should work together to ensure a smooth transition so that services will not be disrupted,” pahayag ni Mercado.

Nauna nang sinabi ni SC Spokesman Brian Keith Hosaka na bunsod ng ipinalabas na pinal na desisyon ng SC sa land dispute ay hindi na ito tatanggap ng anumang pleadings, motions, letters o anumang komunikasyon patungkol sa nasabing isyu.

Nilinaw din nito na ang huling apela ng Makati City Government sa inihain nitong Omnibus Petition na humihiling pa na resolbahin ang land dispute ng Supreme Court En Banc ay ibinasura na rin dahil sa kawalan ng merito.

Sa naging desisyon ng Kataas taasang hukuman sinabi nito ang Taguig ang syang nakakasakop sa kinukuwestiyong teritoryo base na rin sa historical, documentary at testimonial evidence, sakop ng 729 hectare na hurisdiksyon ng Taguig City ang Fort Bonifacio kabilang dito ang Barangay Pembo, Comembo, Cembo, South Cembo, West Rembo, East Rembo at Pitogo gayundin ang Philippine Army headquarters, Navy installation, Marines’ headquarters, Consular area, JUSMAG area, Heritage Park, Libingan ng mga Bayani, AFP Officers Village at 6 pang villages sa tabi nito.

“Considering the historical evidence adduced, cadastral surveys submitted, and the contempora­neous acts of lawful authorities, we find that Taguig presented evidence that is more convincing and worthier of belief than those proffered by Makati,” nakasaad sa SC decision.